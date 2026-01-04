Бивш национален селекционер се завръща в Първа лига след повече 10 години

Последният в Първа лига Добруджа се раздели с треньора си Атанас Атанасов в последния ден на вече старата 2025 г. Орела, както е прякора на Атанасов, води отбора в 99 мача, като междувременно беше и спортен директор. Той качи „жълто-зелените“ обратно в елита, но след слабо представяне на отбора, беше уволнен. Сега на негово място ще застане бившият национален селекционер Ясен Петров.

Добруджа спечели 12 точки в 19 мача

Атанас Атанасов води Добруджа в два периода – от 2021 до 2022 г. и от 2024 до 2025 г. През миналия сезон отборът от Добрич се класира в Първа лига, след като спечели Втора лига с 85 точки от 38 мача. „Жълто-зелените“ допуснаха само три загуби през цялата кампания, а преднината им пред втория Монтана беше цели 7 пункта. През този сезон Добруджа е на последното 16-то място в елита. Отборът е записал едва 12 точки от 19-те мача през първия полусезон.

Ясен Петров се завръща в Първа лига след повече от 10 години

В последния си мач Добруджа завърши наравно 0:0 с втория ЦСКА 1948, но това не беше достатъчно за треньора Атанас Атанасов да запази работата си. Допълнително се разбра, че някои от играчите са били недоволни от работата му. На мястото на Орела ще застане Ясен Петров. Той е бил начело на други отбори от първа лига, преди да се премести в Китай през 2013 г. През 2021 г. стана треньор на националния отбор, но след слаби резултати напусна поста. През 2023 г. се завърна в Китай, а сега отново ще застане край тъчлинията в България.

