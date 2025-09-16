Войната в Украйна:

Треньорска рокада в ЦСКА! Добре познато име в българския футбол акостира на "Армията"

16 септември 2025, 10:29 часа 396 прочитания 0 коментара
Бившият капитан на ЦСКА Валентин Илиев се завръща на работа на стадион "Българска армия". Синът на легендарния Илия Вълов, който е и баща на настоящия защитник на "червените" Теодор Иванов, поема дубъла на ЦСКА. Илиев ще замени на поста Владимир Манчев, който се раздели с "армейците" по взаимно съгласие. Новината за напускането на Манчев бе обявена от ЦСКА още в понеделник, а днес стана ясно, че Илиев ще го наследи.

За преминаването на Валентин Илиев в редиците на ЦСКА се разбра от публикация на финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, който в последните години бе работодател на бившия централен защитник. Илиев води както дубъла на ЦСКА 1948, така и мъжкия отбор. Той има опит и начело на Спартак Варна, като е бил асистент и в още няколко отбора.

Валентин Илиев е едно от емблематичните имена на ЦСКА през новия век. Той има 149 мача за "червените" в два периода - от 2004 до 2007 г. и от 2013 до 2015 г. Играе още за клубове в Румъния, Украйна и Русия, а за националния отбор на България записва 22 мача. Сега Илиев ще има косвена връзка в клуба със сина си Теодор Иванов, който премина от ЦСКА 1948 в ЦСКА през лятото - новина, която Actualno.com първи съобщи.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
