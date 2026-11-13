САЩ искат от Япония близо тройно по-голям бюджет за приемане на американски войски

САЩ са поискали от Япония да предостави над 3 трилиона йени (18,8 милиарда долара), за да приеме американски сили за пет години. Това е почти три пъти повече от настоящия пакет за подкрепа на приемащата страна, съобщи Nikkei. Цифрите не са потвърдени от нито едно от правителствата.

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Япония обмисля по-малко увеличение, до приблизително 1,5 трилиона йени за пет години, съобщиха източници на Kyodo и Jiji. Това би се равнявало на около 300 милиарда йени годишно или около 1,4 пъти повече от настоящата средна годишна стойност, съобщи Nikkei. Джиджи съобщи, че оценката на Токио отразява обезценяването на йената и по-високите цени. „Дори само въздействието на валутните курсове би увеличило сумата до около 1,5 пъти спрямо предишното ниво“, каза един източник. Дипломатически източник заяви пред Kyodo, че 3 трилиона йени за пет години „би било трудно да се приемат“, но че „има възможност да се платят около 1,5 трилиона йени“.

Какво покрива пакетът?

Подкрепата от приемащата държава покрива комуналните разходи в американските съоръжения, заплатите на японските служители в базата, подобренията на съоръженията и, както съобщи Асахи Шимбун, преместването на военните учения. Споразумението се предоговаря на всеки пет години по силата на специално двустранно споразумение, съобщи Никей.

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Според съобщенията, Токио обмисля повече разходи по Програмата за подобряване на съоръженията, която включва жилища за американски военни и по-високи разходи за труд. Киодо заяви, че се очаква следващият пакет да финансира и работа по укрепване на американските съоръжения, включително преместване на някои функции под земята и укрепване на сградите срещу експлозии и електромагнитни атаки.

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Настоящият пакет, договорен по време на администрацията на Байдън, финансира усъвършенствани системи за съвместно обучение. Търсенето нараства, докато Токио обсъжда съкращения на планираните поръчки за F-35 и ракети, както и натрупване на отбранителни ресурси до около 500 милиарда долара .

Преговорите целят сделка до края на годината

Настоящото споразумение изтича през март 2027 г. Преговорите за негово замяна са в ход от юли, съобщи Асахи, и са навлезли в пълна сила в Токио това лято, съобщи Киодо. Очаква се още един кръг евентуално следващата седмица, като двете правителства се стремят да постигнат съгласие до края на годината.

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Токио смята увеличението за неизбежно, съобщи Асахи, но цифрата остава далеч под искането на Вашингтон. „Ще трябва да намерим общ език между Япония и Съединените щати“, каза източник, запознат с двустранните отношения. Президентът Доналд Тръмп отдавна се оплаква, че Япония не плаща достатъчно за приемането на американски сили, съобщи Асахи, и е оказал натиск върху Токио по време на първия си мандат, съобщи Киодо. Искането е наред с по-ранния натиск на САЩ върху разходите за отбрана на Япония, за които Токио отрече, че включват искане за 3,5% от БВП .