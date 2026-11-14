"Ако не беше политиката, щяхме да сме добри приятели": Тръмп изненадал Байдън с изявление

В новите си мемоари бившият американски президент Джо Байдън разкрива, че Доналд Тръмп му е казал, че те биха могли да бъдат добри приятели, ако не са се оказали политически съперници. Байдън си спомня, че по време на тяхната среща в Белия дом след победата на Тръмп на изборите през 2024 г., настоящият президент се оказал неочаквано приятелски настроен, което оставило Байдън изненадан и се чудел дали е искрен.

„Знаеш ли, Джо, ако не беше политиката, вярвам, че щяхме да сме добри приятели. Ако не беше политиката, щяхме да прекарваме цялото си време заедно на голф“, казал му Тръмп. Байдън също казва, че сегашният президент му споделил, че е облекчен, задето не е трябвало да се изправи срещу него на президентските избори през 2024 г. Според Байдън необичайното топло поведение на Тръмп го оставило объркан, което го накарало да пренасочи разговора към глобални въпроси. Срещата, първоначално предвидена да продължи 30 минути, продължила близо два часа.

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В мемоарите си Джо Байдън защитава решението си да търси преизбиране през 2024 г., като твърди, че победата му над Тръмп през 2020 г. го е направила най-силния демократически кандидат, който да му се противопостави отново. „Аз вярвах, че съм най-подходящият човек за тази работа. Бях единственият човек, който някога е победил Доналд Тръмп. И смятах, че съм най-подходящият човек да го направя отново“, категоричен е той.

Байдън отхвърля предположенията, че друг демократ би имал по-добър шанс да победи Тръмп. „Не вярвах, че някой от тях е по-силен кандидат от мен или че има по-добър шанс да спечели през 2024 година“, казва той.

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„Много президенти са имали лоши дебати. Разликата беше, че всеки друг президент получи възможността да се поправи във втори дебат. Както се оказа, тази възможност на мен ми беше отказана“, пише още в мемоарите си бившият държавен глава, визирайки първия дебат през 2024 година между него и Тръмп, довел до решението да бъде оттеглен от надпреварата и заменен от вицепрезидента Камала Харис.

В мемоарите си Джо Байдън обвинява бившата председателка на Камарата на представителите Нанси Пелоси, че тайно е работила, за да го измести от президентската предизборна кампания за 2024 г. Байдън казва, че Пелоси публично е твърдяла, че решението да остане в надпреварата е било само негово, докато на практика е опитвала да убеди демократите да се откажат от кандидатурата му.

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„Публично тя все още твърдеше, че решението е мое. Но на практика тя бясно работеше зад кулисите, за да накара избрани служители и делегати да преминат на страната на противника“, категоричен е той. Байдън също така обвинява лидерите на демократите, че са твърдели, че ще уважат неговото решение, докато всъщност са могли да приемат само оттеглянето му. „Те казваха, че дали ще остана в надпреварата е мое решение. И щели да уважат каквото и да реша. В действителност единственото решение, което щели да уважат, било моето решение да напусна надпреварата“, спомня си Байдън.

В новите си мемоари Джо Байдън разкрива и още един любопитен момент – че бившият сенатор Мит Ромни го посъветвал да промени начина, по който върви, за да изглежда по-енергичен и уверен. Байдън си спомня, че по време на посещението на Ромни в Белия дом през май 2022 г. заедно със семейството си Ромни го отвел настрани и му дал съвет относно вдървената му походка. „Държиш ръцете си неподвижни до тялото, когато вървиш. Размахвай ръцете си и ще изглеждаш по-енергичен и уверен“, му казал Ромни. Байдън признава, че е оценил съвета на Ромни и се е опитал да го спазва.

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