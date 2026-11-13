Радар за икономика: Най-важните новини на 13 ноември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 13 ноември 2026 г.

Втора поредна седмица петролът поевтинява

За втора поредна седмица цените на петрола вървят по крива на спад, макар че днес нещата изглеждат смесени. Във вечерната присъствена борсова сесия, европейският сорт петрол "Брент" поевтиня с едва 1 цент, до 95,41 долара за барел. Вече в електронната неприсъствена сесия цената стигна 96,01 долара за барел (към момента на публикуване на материала). Цената на лекия суров американски петрол беше 88,52 долара за барел, но в електронната неприсъствена сесия се качи на 88,54 долара за барел, показва платформата за следене на живо на цените, която поддържа CNBC.

Още: Втора поредна седмица петролът поевтинява

Авария на нефтопровод в Хърватия: Сърбия е засегната, отваря държавния си резерв

След спирането на доставките на рафинерията в Панчево поради аварията на нефтопровода на хърватската компания Janaf, Нефтената индустрия на Сърбия (НИС) поиска от сръбското правителство с технически мандат да ѝ позволи да използва суров петрол от държавния резерв и дизел от оперативните резерви, предаде хърватската медия "Индекс".

Още: Авария на нефтопровод в Хърватия: Сърбия е засегната, отваря държавния си резерв

След антирекорда за последната година и половина: Еврото смени посоката

Снимка: Envato

След като на 27 октомври еврото записа годишен антирекорд спрямо долара - 1,1126 (последно такива нива бяха отчитани на 12 май 2025 г.), единната европейска валута се колебаеше около границата от 1,12 към американската. През ноември видяхме резки пикове и спадове на еврото, включително един много внезапен - валутата слезе под границата от 1,11 спрямо щатския долар и на 12 ноември записа антирекорд за последната година и половина (от 9 април 2025 г. насам). Днес, в последния ден от работната седмица, посоката се сменя нагоре.

Още: След антирекорда за последната година и половина: Еврото смени посоката

Капанът на Черния петък и промоционалните почивки: Илюзия или реалност

При някои от офертите за туристически пакети, които се предлагат като част от кампаниите Черен петък, не се посочва старата цена и хората изобщо не могат да се ориентират нита за отстъпките, нито доколко изобщо е реално намалението. Това коментира основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова в ефира на Euronews Bulgaria.

Още: Капанът на Черния петък и промоционалните почивки: Илюзия или реалност