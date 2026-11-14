Заради извънредни обстоятелства: Спряха всички полети в САЩ

Всички полети в САЩ са спрени до второ нареждане заради „извънредни обстоятелства и от съображения за безопасност“. Това съобщи Федералната авиационна администрация на страната (FAA). Причината за безпрецедентната мярка първоначално не беше оповестена. Говорител на FAA обаче съобщи, че има комуникационен проблем, който засяга регионалните центрове за управление на въздушното движение, координиращи полетите между летищата в цялата страна. Те отговарят за контрола на полетите, преминаващи през въздушното пространство на САЩ.

„Полетите трябва да останат спрени до второ нареждане“, се посочва в официално съобщение на FAA. Международните полети ще бъдат обработвани поотделно.

Според предварителна информация от двама представители на правоохранителните органи, става въпрос за инцидент, който не е свързан с кибератака. Служители на ФБР в цялата страна продължават да следят ситуацията, съобщават властите. За момента обаче, не е ясно какво е причинило проблема с комуникациите. Министърът на транспорта Шон Дъфи потвърди за възникналия проблем. По думите му технически екипи на FAA разследват причината за него. Той успокои, че животът и здравето на хората не са застрашени.

Сайтът за проследяване на полети Flightradar24 съобщава, че към момента на издаване на заповедта за спиране на полетите 3100 самолета във въздуха са се насочвали към летища в САЩ. В публикация в социалната мрежа X платформата посочва, че към 23:37 часа българско време не излитат нови самолети.

There are currently 3,100 airborne aircraft bound for US airports amid nationwide ground stop. No additional aircraft are taking off at this time. https://t.co/GGqfb8QXhP — Flightradar24 (@flightradar24) November 13, 2026

Последният път, когато всички полети бяха спрени, беше през януари 2023 г., след срив в системата за уведомяване на пилотите. Преди това подобна мярка беше предприета след терористичните атаки от 11 септември 2001 г.

Миналата година Конгресът одобри 12,5 милиарда долара за модернизиране на остарялата комуникационна система на авиационната администрация, а в петък агенцията и Белият дом поискаха от Конгреса допълнителни 30,1 милиарда долара за решаване на други проблеми в системата.