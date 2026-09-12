Никола Цолов отпадна от спринта в Мадрид след борба със съотборника си, завършила с инцидент

Сериозно разочарование за Никола Цолов в спринтовата надпревара за Гран При на Мадрид. Българският пилот претърпя инцидент и не успя да завърши състезанието на градската писта в испанската столица. Той се движеше на 5-а позиция почти през цялото време, но осем обиколки преди края се удари в предпазната стена, завъртя си и бе принуден да се оттегли. До инцидента се стигна след жестока битка със съотборника му в редиците на Кампос Рейсинг - Ноел Леон.

Цолов не успя да завърши в спринта на "Мадридринг"

Цолов стартира отлично от шестата позиция, изпреварвайки двама в първия тур, но след това отново бе пети. Впоследствие той бе въвлечен в борба за четвъртото място със съотборника си Ноел Леон, който не пропускаше българина пред себе си. Това видимо раздразни Цолов, който поиска помощ от екипа си по радиото, но такава не получи. Секунди след това българинът, в желанието си да задмине Леон, допусна грешката, която му коства и отпадане. Той закачи една от предпазните стени със задна лява гума, което доведе до завъртане.

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Дебютна победа за Ритомо Мията

Победител в надпреварата стана японецът Ритомо Мията от отбора на Хайтек. За него това бе първа победа през сезона, като той я постигна, потегляйки от първа редица на стартовата решетка. Втори се класира бразилецът Емерсон Фитипалди-младши, а третото място в днешното състезание зае нидерландецът Лорънс ван Хьопен. Ноел Леон остана четвърти, но вероятно ще бъде наказан с пет секунди заради напускане на пистата по време на борбата си за позиция с Цолов. Това би придвижило бразилеца Рафаел Камара от шесто на пето място в класирането.

По този начин Камара остава втори във временното класиране след Цолов. Българинът е лидер със 177 точки, а Камара вече има 169, които могат да се увеличат до 170 точки при наказание на Леон. На трето място е италианецът Габриеле Мини със 147 точки. Днес той завърши девети и не успя да увеличи актива си.

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