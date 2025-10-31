Треньорът на Монтана: Не крия симпатиите си към ЦСКА, но няма да излезем като обречени

Треньорът на Монтана и голям любимец на феновете на ЦСКА Анатоли Нанков говори пред колегите от „Мач Телеграф“ преди двубоя между двата тима този уикенд. Толята, както всички наричат бившия капитан на „армейците“, сподели, че „червените“ най-накрая започват да намират себе си след игровата криза, която преживяха. Той допълни, че резултатите за тима на Христо Янев неминуемо ще дойдат, тъй като българския гранд разполага с много качествени футболисти.

Анатоли Нанков не крие симпатиите си към ЦСКА

Анатоли Нанков бе категоричен, че неговият отбор няма да излезе като обречен срещу ЦСКА в предстоящия мач. По думите му Монтана ще опита да играе футбол и да вземе нещо от срещата, тъй като всяка точка е от значение, особено тези, спечелени при гостуване. Двубоят между двата тима е насрочен за неделя, 2 ноември от 12:45 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

"Няма да излезем като обречени"

„Не крия симпатиите си към ЦСКА, но сега съм треньор на Монтана и ще защитавам името на настоящия си клуб. Излизаме срещу ЦСКА да играем футбол. Срещу силния техен отбор. Те намират себе си след игровата криза, която преживяха. Ще бъде трудно. ЦСКА имат добри футболисти. Неминуемо резултатите ще дойдат при тях. Излизаме не като обречени, ще опитаме да играем футбол, всяка точка е със значение, особено навън“, заяви Анатоли Нанков.

