Треньорът на Панатинайкос: ЦСКА е в Топ 4 в България

Наставникът на Панатинайкос Якуб Нееструп говори след успеха на неговия тим над ЦСКА. "Детелините" надделяха с 2:1 у дома в мач от третия кръг на Лигата на конференциите. Давиде Калабрия даде аванс на домакините в края на първата част, но секунди по-късно момчетата на Маркус Гиздол изравни чрез Диниш Алмейда. Натискът на ПАО се засили през втората част и бе увенчан с победното попадение на Висенте Таборда.

"ЦСКА е труден съперник"

Нееструп похвали футболистите си за представянето, но подчерта и играта на ЦСКА. Той все пак подчерта, че неговият тим е стигнал заслужено до трите точки. Наставникът на "детелините" отчете потенциала на "армейците", определяйки и като един от водещите четири отбора в българския елит: "Създадохме много положения през първото полувреме, но и ЦСКА се представи добре, бяха агресивни. В течение на двубоя се подобрихме и през втората част отново имахме много ситуации. Отдавам заслуженото на ЦСКА, добър отбор са, но мисля, че победата бе заслужена."

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"ЦСКА има добър състав. Бях асистент в Копенхаген, когато играхме срещу тях и знаех какво да очакваме от тях. Отбор от топ 4 в първенството, тежък съперник. Надявам се, че ще продължим с победите. Нови три точки и се надявам на такива в следващите мачове", каза още Нееструп.

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