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Заради мисията в Олешки: Украйна връчи официално "Ордена на княгиня Олга" на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

05 ноември 2026, 20:42 часа 871 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Заради мисията в Олешки: Украйна връчи официално "Ордена на княгиня Олга" на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Украинската делегация връчи официално на Мелания Тръмп Ордена на княгиня Олга, първа степен. Указът за удостояването й с най-високото отличие на Украйна за жени бе подписано от украинския президент Володимир Зеленски. Решението идва след хуманитарната мисия в Олешки, за която голям принос имаше съпругата на американския президент.

В документа се казва, че Мелания Тръмп е получила ордена за "значителен личен принос в хуманитарната подкрепа за Украйна, активна правозащитна и благотворителна дейност, насочена към спасяването на украински деца, граждани, засегнати от руската агресия, незаконно депортирани и насилствено разселени от териториите на Украйна, временно окупирани от Руската федерация".

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Същевременно от руска страна просто изказаха благодарности към Мелания Тръмп. „Бихме искали да благодарим на Първата дама Мелания Тръмп за нейната отличителна хуманитарна роля в разрешаването на ситуацията в Олешки и в разрешаването на този хуманитарен въпрос. Тя изигра ключова лидерска роля в координирането на хуманитарната операция и в обединяването на руски и украински семейства“, заяви пратеникът на Путин Кирил Дмитриев.

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Мелания Тръмп орден делегация война Украйна Олешки
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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