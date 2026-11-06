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Маркус Гиздол обясни загубата от Панатинайкос и направи голямо обещание към "червена" България

06 ноември 2026, 0:28 часа 805 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Маркус Гиздол обясни загубата от Панатинайкос и направи голямо обещание към "червена" България

Наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол говори след загубата от Панатинайкос в Лигата на конференциите. "Армейците" се бориха до последно, но допуснаха поражение с 1:2 от лидера в Гърция. Двубоят бе много равностоен през първото полувреме, като "детелините" се възползваха по-добре от възможностите си и поведоха в 41-а минута. Отговорът на ЦСКА не закъсня и секунди по-късно Диниш Алмейда изравни. През втората част натискът на ПАО му донесе победата.

Гиздол: Не бях доволен от представянето

"Съперникът беше в много добра кондиция. Трудно е да се играе тук. Може би бяхме близо до точката, те бяха с един гол по-добри от нас", започна треньорът на ЦСКА, след което обясни решението си да промени състава: "Не бях доволен от представянето, прецених да направя промени. Исках да имаме добър микс от този мач и за мача след два дни, вече е петък. Грижа се за играчите и тяхното възстановяване. Нямаше големи проблеми, просто много добър опонент. Същото е като срещу Монако. Топ отбор, в добра форма, лидер в гръцкото първенство, виждате колко пари са похарчили. Моите играчи направиха всичко най-добро, горд съм, показаха какво можем."

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Маркус Гиздол

Гиздол завърши с позитивизъм и направи голямо обещание към феновете на ЦСКА: "От това, което показахме като битка и усилия - няма какво повече да покажем. Трябва да продължаваме по същия начин и ще дойдат резултатите."

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ЦСКА Панатинайкос Лига на конференциите Маркус Гиздол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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