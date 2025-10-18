Войната в Украйна:

Треньорът на тим от Първа лига призова БФС за финансова помощ

18 октомври 2025, 20:24 часа 635 прочитания 0 коментара
Треньорът на тим от Първа лига призова БФС за финансова помощ

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски заяви, че тимът му не е отстъпил по нищо на шампиона Лудогорец и това трябва да бъде отразено от Българския футболен съюз. Както е известно, "соколите" се борят със сериозни финансови затруднения и имат задължения, които трябва да уредят до 21 октомври. В противен случай те рискуват да загубят лиценза си за участие в професионалния футбол. Въпреки трудностите, отборът се представя на ниво и заема 7-а позиция във временното класиране на Първа лига.

"Спартак Варна играе равностойно на всички отбори"

"Соколите" успяха да се противопоставят и на шампиона и си тръгват от Разград с точка, след като завършиха 1:1. Хаджиевски остана много доволен от представянето на своя тим и се обърна с апел към БФС: "Какво разочарование? Играхме срещу 14-кратния първенец, голям отбор, голям клуб, имат 20 футболисти, не знаеш кой е по-добър, на всяка са по двама добри. За три месеца направихме отбор, който играе футбол. Защитаваме се, но и бързо нападаме. Въпреки че излязохме срещу Лудогорец, нормално е да имат положения, но и ние имахме най-малко 5-6 ситуации, в които трябваше по-добре да разиграем. Най-важното е, че това е ценна точка за нас. Играем равностойно с всички отбори", започна северномакедонският специалист след мача. 

Гьоко Хаджиевски

"Как се справяме? Имаме обещание от ръководството, че правят всичко. Аз мисля, че не сме първи или последни в тази ситуация. И големи клубове са били. Знаем къде дойдохме – без генерален спонсор, трудно се справяме. БФС трябва да ни поддържа. Ние не отказваме да платим, а правим всичко, за да съберем парите на НАП или Федерацията. Нека Федерацията да ни подкрепи в този труден за нас момент. Много млади футболисти имаме, всички бяха горди с младежите, които победиха Чехия с 2:1. Сега да ги спрем да играят? Би било жалко. Този десант, който направиха феновете от Варна, не знам как да го коментирам, нямам думи. Показват колко са верни, това е най-големият подарък. Безмерно щастлив съм", завърши Хаджиевски.

ОЩЕ: Директор в БФС се включи в каузата за спасяване на емблематичен български клуб

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
БФС Спартак Варна Гьоко Хаджиевски
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес