Треньорът на тим от Първа лига призова БФС за финансова помощ

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски заяви, че тимът му не е отстъпил по нищо на шампиона Лудогорец и това трябва да бъде отразено от Българския футболен съюз. Както е известно, "соколите" се борят със сериозни финансови затруднения и имат задължения, които трябва да уредят до 21 октомври. В противен случай те рискуват да загубят лиценза си за участие в професионалния футбол. Въпреки трудностите, отборът се представя на ниво и заема 7-а позиция във временното класиране на Първа лига.

"Спартак Варна играе равностойно на всички отбори"

"Соколите" успяха да се противопоставят и на шампиона и си тръгват от Разград с точка, след като завършиха 1:1. Хаджиевски остана много доволен от представянето на своя тим и се обърна с апел към БФС: "Какво разочарование? Играхме срещу 14-кратния първенец, голям отбор, голям клуб, имат 20 футболисти, не знаеш кой е по-добър, на всяка са по двама добри. За три месеца направихме отбор, който играе футбол. Защитаваме се, но и бързо нападаме. Въпреки че излязохме срещу Лудогорец, нормално е да имат положения, но и ние имахме най-малко 5-6 ситуации, в които трябваше по-добре да разиграем. Най-важното е, че това е ценна точка за нас. Играем равностойно с всички отбори", започна северномакедонският специалист след мача.

"Как се справяме? Имаме обещание от ръководството, че правят всичко. Аз мисля, че не сме първи или последни в тази ситуация. И големи клубове са били. Знаем къде дойдохме – без генерален спонсор, трудно се справяме. БФС трябва да ни поддържа. Ние не отказваме да платим, а правим всичко, за да съберем парите на НАП или Федерацията. Нека Федерацията да ни подкрепи в този труден за нас момент. Много млади футболисти имаме, всички бяха горди с младежите, които победиха Чехия с 2:1. Сега да ги спрем да играят? Би било жалко. Този десант, който направиха феновете от Варна, не знам как да го коментирам, нямам думи. Показват колко са верни, това е най-големият подарък. Безмерно щастлив съм", завърши Хаджиевски.

ОЩЕ: Директор в БФС се включи в каузата за спасяване на емблематичен български клуб