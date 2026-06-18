Кабинетът "Радев":

Трети нов на „Колежа“: Ботев Пловдив се подсили с бранител на Бенфика!

18 юни 2026, 12:40 часа 609 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Ботев Пловдив
Трети нов на „Колежа“: Ботев Пловдив се подсили с бранител на Бенфика!

Владимир Мендеш е третото попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив. Това съобщиха официално от родния клуб. „Канарчетата“ осъществиха трансфер с португалския гранд Бенфика за правата на футболиста. Параметрите по споразумението обаче остават конфиденциални.

21-годишният Владимир Мендеш играе като ляв бек

Владимир Николау Семедо Мендеш е роден на 15 юни 2005 година и играе на позицията ляв краен защитник. Футболистът притежава португалски паспорт и през последните пет години е неизменна част от юношеските и младежките формации на Бенфика. Преди това бранителят е бил част от отбора на Беленензеш.

В „жълто-черния“ клуб Владимир Мендеш ще носи фланелката с номер 82, уточниха още от Ботев Пловдив. До момента през това лято „канарчетата“ се подсилиха още с Богдан Костов и Асен Чандъров.

ОЩЕ: Ботев Пловдив взе втори нов – „канарчетата“ се подсилиха с бивш халф на Левски

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ботев Пловдив Бенфика
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес