Пак стрелба по танкер в Ормузкия проток. Екокатастрофа заради руския сенчест флот при Оман

Танкер e подал информация за два взрива в близост до него, докато е преминавал през Ормузкия проток край бреговете на Оман. Това съобщи Службата за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO), цитирана от Ройтерс. Според информацията инцидентът е станал на около 9 морски мили югоизточно от град Кумзар в Оман.

UKMTO уточнява, че корабът и екипажът му са в безопасност, като няма данни за екологични щети.

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Петролен разлив при Оман

Междуврменно "Грийнпийс" и нидерландската неправителствена организация ПАКС предупредиха за риск от сериозна екологична катастрофа след нефтен разлив в открито море край природен резерват в Оман, предаде Франс прес. Според организациите петролът изтича от танкер, за който се предполага, че е част от т.нар. руски сенчест флот.

По информация на компанията за морска сигурност "Вангард" корабът е бил повреден при три експлозии с неизяснен произход на 6 юни.

Сателитни снимки показват голямо нефтено петно, което според анализаторите съответства на изтичане от плавателен съд, заседнал преди повече от месец край остров Киблия, по южното крайбрежие на Оман. Районът се намира далеч от Ормузкия проток, където през последните месеци бяха извършени нападения срещу петролни танкери на фона на конфликта в Близкия изток.

Предполага се, че източникът на разлива е танкерът "Карълайн Безенги", който е под британски санкции. Според наличните данни корабът е натоварил около 1 000 000 барела суров петрол в руския терминал Шесхарис на Черно море на 11 май и все още е превозвал товара си, когато месец по-късно е бил засечен последният му сигнал.

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Експерти отдавна предупреждават за риска от мащабни екологични инциденти, свързани с т.нар. руски сенчест флот, който е съставен предимно от стари петролни танкери, използвани за заобикаляне на западните санкции, свързани с износа на руски суров петрол. Причините - заради отказ от застраховки, руснаците ползват стари и несигурни кораби, които могат да аварират във всеки един момент.