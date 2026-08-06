Милиони обезщетение: Спешно пари за парламента, за да плати на фирма, свързана с Баневи

Народното събрание вече получи милионите, които трябва да плати като обезщетение на компания, свързана с Николай и Евгения Баневи. Става въпрос за фирма "XEЛИO-TУP-C" - на нея окончателно бяха присъдени 24 млн. лева обезщетение за отнета собственост в нapyшeниe нa пpaвoтo нa Eвpoпeйcĸия cъюз и практика на ВКС (Върховния касационен съд). От тези милиони 6 трябва да плати Народното събрание - при това повечето са лихви.

За да може парламентът да го стори, на редовното си заседание Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер до 6 млн. евро по бюджета на Народното събрание за 2026 г. "За изплащането на дължимо присъдено обезщетение, лихви към него и съдебни разноски" - това пише в официалното съобщение на правителството. Иначе парите са дължими съгласно Решение № 4989/28.08.2024 г„ постановено по гр. дело № 20221100110020 по описа на Софийски градски съд за 2022 г. Размерът на обезщетението, дължимо от Народното събрание, е 2 452 201,88 евро, като законната лихва за периода от 16.05.2013 г. до 31.08.2026 г. е в размер на 3 522 155,42 евро.

"Натрупването на законната лихва по задължението с всеки изминал ден, води до неотложна необходимост Народното събрание да осигури и да изплати дължимото присъдено обезщетение по Изпълнителен лист № 319/30.03.2026 г. С оглед стопиране начисляването на лихви, с проекта на акт се предлага одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за 2026 г., в размер до 6 млн. евро. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 година", се добавя в съобщението.

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Случаят

Делото по Закона за отговорността на държавата е заради действал с години закон, който противоречи на правото на Европейския съюз. Става дума за отменения едва през 2015 г. текст от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, който даваше възможност на държавата чрез агенцията за приватизация да учреди законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество за неизпълнени задължения на купувача по приватизационен договор.

Какъв точно е случаят - продадени са имоти за общо 1,777 млн. лева (два имота), но според тройна съдебна експертиза цената им е била 9 млн. лева. Това е станало в началото на миналото десетилие - справка в Търговския регистър сочи, че до 4 август, 2010 година, Евгения Банева е била част от УС на "XEЛИO-TУP-C". Имоти са били собственост на "XEЛИO-TУP-C", обаче са продадени от ЧСИ (частен съдебен изпълнител) тъй като не бил спазен договор за приватизация, сключен още 2000 година. Но договорът е сключен с Приват Турист" ООД - от държавата, като ООД-то взело 40% от акциите на "XEЛИO-TУP-C". Впоследствие обаче купувачът спира да плаща за акциите, защото казва, че държавата не си изпълнила задълженията по приватизационния договор.

Уникалното в случая - парламентът е жалил съдебните решения, които са едни и същи на три инстанции (включително, че трето лице не носи отговорност за дълг на друго лице, освен ако изрично няма подписан договор за това), защото законовата мярка за продажбата на имотите била приета преди влизането ни в ЕС. Само че съдът отбелязва, че съществувалата разпоредба и пpoпycĸът дa бъдe oтмeнeнa нeпocpeдcтвeнo cлeд пpиcъeдинявaнe нa България ĸъм EC, като и пpилaгaнeтo нa тaзи нopмa oт AΠΠK в мoмeнт, в ĸoйтo cтpaнaтa e члeн нa EC, пpeдcтaвлявaт cъщecтвeнo нapyшeниe нa пpaвoтo нa EC.

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