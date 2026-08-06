Отговор за италианците и антисемитския скандал в Банско: Те първи се държаха безобразно

200 деца на лагер – но тази група се оказа много голяма и често се случваше да има проблеми, да има например тийнейджърски шеги като например от прозорците да има викане, подвиквания към минувачи, дори целене с пластмасови чашки. Затова в последните 2 седмици на 4 пъти е викана полиция, за да може да бъде въдворен ред. Това съобщи управителят на хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход – заради тях се стигна до скандал – ОЩЕ: Италия иска отговори от България за антисемитската проява: Вижте кадри от инцидента (ВИДЕО)

Направи впечатление от думите на управителя следното – младежите са били трудно укротявани, организаторите и дори персоналът на хотела са имали големи проблеми да ги накарат да се държат прилично. Според служителя на хотела, нанесените от тази група 200 младежи щети на хотела са 15 000 евро. Иначе този лагер е ежегоден, организиран от чуждестранна еврейска организация - ОЩЕ: Антисемитска атака на български младежи срещу италиански ученици предизвика скандал с Италия

Управителят беше категоричен – българските младежи, които дойдоха пред хотела, не са го направили самосиндикално, с идеята да атакуват евреи без никаква причина. И още нещо категорично: Не говорим за провокация, която е едностранна. И аз съм правил видеоклипове (на държанието на италианските младежи), но не съм ги извадил – ужасно грозно е да има изваден извън контекст клип. Обидите са от двете страни, каза той пред Нова телевизия.

Пак в репортажа на телевизията жена, която беше представена като съсед на хотела, разказва, че постоянно е имало шум, съседите не са могли да спят, в местния магазин е имало оплаквания за кражба на стоки.

Официално от полицията вчера също говориха за същото - че гостите на хотела са правели немалко проблеми. "Хулиганските прояви ако се съобщават всички ... Случаят се възпалява. Едно раздуване, което е излишно", смята социологът Кънчо Стойчев. "Темата антиИзраел и проГаза е световна - медиите следят всичко и някой ще използва всичко", добави Мирослав Севлиевски, познато лице в управлението на Симеон Сакскобургготски - ОЩЕ: "Заплашвали, вдигали шум, нахлували в частни имоти": МВР в Банско за скандала с чуждестранните туристи