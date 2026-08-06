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Властите в Мароко разследват нахлуването на миграционната вълна в Сеута

06 август 2026, 6:37 часа 499 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Властите в Мароко разследват нахлуването на миграционната вълна в Сеута

Правораздавателните органи в Мароко са започнали разследвания, свързани с миграционната вълна от 70 000 души, нахлули в Сеута. 11 души вече са осъдени на до шест месеца затвор. Мароканската съдебна система предприе правни действия за съдебно преследване на десетки лица, участвали в масовото придвижване към Сеута миналата седмица. Още: Има ли право Италия да критикува Испания за кризата в Сеута?

Повдигнати са обвинения на над 30 души

Снимка: Getty Images

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Прокуратурата в Тетуан е повдигнала обвинения на 34 души – включително петима непълнолетни – за престъпления, свързани с организиране на нелегално пресичане на границата, нападения срещу служители на реда или нерегламентиран превоз на пътници.

Междувременно съдилищата в град Надор са започнали съдебно преследване срещу още 52 лица за опит за влизане в Мелиля.

На този фон Националният съд в Испания поиска от Гражданската гвардия доклад относно това дали е разполагала с каквито и да е индикации или информация в дните преди миграционната вълна към Сеута. Преди ден разследващият съдия Мария Тардон изиска информация и от Националната полиция дали нахлуването е било резултат от съгласувано или насочено действие от страна на престъпна група.

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Испания мигранти нелегални мигранти миграционна криза Сеута
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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