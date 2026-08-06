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Въпреки че е горещо, мисля, че няма от какво да се оплакваме досега

06 август 2026, 7:50 часа 682 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Въпреки че е горещо, мисля, че няма от какво да се оплакваме досега

Думите са на синоптика от НИМХ Анастасия Кирилова. "Юли беше най-хладният от последните 20 години насам", каза тя пред Нова телевизия.

Прогнозата ѝ за август накратко - без съществени валежи в следващите 7 дни, де факто от казаното излезе буквално "без валежи", както и горещина, но типична за август, а не супер екстремна: между 32 и 37 градуса по Целзий.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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