BILLA преминава към обозначаване на цените само в евро от 10 август

От 10 август BILLA България ще премине към обозначаване на цените в своите магазини само в евро, в съответствие с края на законовия период за двойно обозначаване на цените в левове и евро. Промяната ще бъде отразена поетапно във всички комуникационни канали на компанията – етикетите в магазините, рекламната брошура, плакати в магазините, телевизионните реклами, социални медии и други.

Всички етикети на регалите в магазините на BILLA са електронни, което позволява бързо, точно и синхронизирано въвеждане на промяната. Клиентите ще виждат цените само в евро на електронните етикети в магазините още от 10 август, а в седмичната промоционална брошура промяната ще бъде отразена от 13 август.

„Преминаването към обозначаване на цените само в евро не променя един от основните принципи на BILLA – ангажимента към достъпни цени и прозрачност за клиентите. Компанията продължава последователно да предлага конкурентни ценови предложения във всички ключови категории, като собствените марки на BILLA запазват важната си роля като разумен избор с отлично съотношение между качество и цена.“, коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на компанията.

С повече от 25 години опит на българския пазар, BILLA посреща тази промяна като естествена следваща стъпка и продължава да работи с фокус върху отговорната си ценова политика и доверието на своите клиенти.