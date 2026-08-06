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Фентанилът е епидемия от световен мащаб: Експерт от ЦИД обясни за предозирането и проблемите с наркотиците

06 август 2026, 7:53 часа 565 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Фентанилът е епидемия от световен мащаб: Експерт от ЦИД обясни за предозирането и проблемите с наркотиците

Старши експертът от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Тихомир Безлов обясни за разпространието на фентанила като наркотик и с колко може да се предозира. Фентанилът е високорисков наркотик, който се появи през 2024 г. и проблемът с него е високата смъртност. Проблемът е и с предозирането, защото реално с 2 милиграма фентанил може да се предозира, предупреди той в студиото на БНТ. Още: Скандал: Чия собственост е имотът с нелегалната лаборатория за фентанил

За купона, но какво може да се случи?

Снимка: МВР

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И още веднъж предупреди - фентанилът води до много тежка зависимост. "Може да си купите луксозният кокаин заради купона, но в случая да се закачите тежко, ако е смесен с фентанил. Кокаинът беше богаташка дрога и много млади хора го използват като дрога за купона", каза още Тихомир Безлов.

По думите му с около 12 зрънца фентанил може да се предозира.

"Продължава да има епидемия от 40-50 000 смъртни случай годишно от фентанил в световен мащаб, като за миналата година през октомври-ноември месец имаше около 65 смъртни случая от фентанил", отчете Безлов.

Той напомни, че такава епидемия от наркотик - в случая от фентанил, не е имало от хероиновата епидемия от зората на 90-те години.

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Безлов добави, че фентанилът се е появил, защото хероинът е изчезнал. С 1 кг фентанил могат да се направят 500 000 дози от него, отбеляза старши експертът от Центъра за изследване на демокрацията. 

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Наркотици ЦИД Тихомир Безлов дрога фентанил
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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