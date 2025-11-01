Любопитно:

Последният в Първа лига надви тим от топ 8 и прекъсна кошмарна серия

01 ноември 2025, 13:52 часа 708 прочитания 0 коментара

Добруджа постигна ценен успех с 2:0 у дома над Спартак Варна в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Тимът на Атанас Атанасов - Орела, който заема последното място в елита, прекъсна кошмарна серия от девет последователни срещи без победа в първенството. Добричлии откриха резултата в 35-ата минута чрез добра отборна атака, завършена от Томаш Силва. В заключителния четвърт час Ивайло Михайлов удвои аванса на отбора си и сложи точка на спора.

Добруджа победи Спартак Варна

Домакините бяха доминиращият отбор от самото начало. В първите 10 минути Кардозо, Михайлов и Силва се разминаха с попадения заради неточни изстрели. "Соколоите" отговориха с коварно центриране на Иванов, което не намери своя адресат. В 35-ата минута впечатляващо нападение на Добруджа по левия фланг бе завършено от Томаш Силва за 1:0.

След почивката статуквото се съхрани. Ковальов трябваше да демонстрира рефлекс при нов шут на Силва и опит на Кардозо. Възпитаниците на Гьоко Хаджиевски пък не намираха път към вратата на Галин Григоров. В 79-ата минута домакините убиха интригата. Кардозо проби по дясното крило и центрира към снажния Михайлов, който с глава реализира за 2:0. 

До края добричлии пропуснаха да направят успеха си още по-изразителен. Те постигнаха втора поредна победа след гръмкото 7:2 над Бдин за Купата. Спартак остава осми с 16 точки.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Добруджа Спартак Варна Първа лига
