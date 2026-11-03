БАБХ отново върна на Северна Македония ябълки с пестициди, този път 19 тона

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка ябълки от Република Северна Македония (РСМ) с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Пратката е с общо количество 19 350 кг и ще бъде върната на страната - изпращач. При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива. Още: След чушките: БАБХ спря над 21 тона македонски ябълки

Установяването на несъответстваща пратка е в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предлагани на българския пазар. Припомняме, че само преди 5 дни БАБХ върна на РСМ друга партида от 21 тона ябълки отново заради високо съдържание на пестициди. Преди, в рамките само на няколко месеца, бяха върнати на същата страна две партиди чушки по същите причини. Още: Не се ли развалиха? В Скопие още говорят за чушките, които България им върна през лятото