Под натиска на САЩ: Белгия отваря петролните си резерви

Белгия, която дълго време отказваше да използва стратегическите си резерви от горива, за да облекчи натиска върху световния пазар, най-накрая се съгласи да освободи 260 000 барела дизелово гориво, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, позовавайки се на местни медии. "Под натиска на САЩ Белгия наистина се ангажира да допринесе за международните усилия за предоставяне на стратегически петролни запаси като част от колективните действия на Международната агенция по енергетика (МАЕ)", заявиха от кабинета на федералния министър на енергетиката Матийо Бие.

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Приносът на Белгия "възлиза на 35 000 тона петрол под формата на еквивалентно количество дизелово гориво", което се равнява на приблизително 260 000 барела. "Това освобождаване на резерви не застрашава сигурността на доставките за Белгия, тъй като наличните запаси остават достатъчни за покриване на потреблението за повече от 90 дни", уточниха от екипа на министъра.

Федералното правителство няма да използва освободените количества за пряко намаляване на цените на горивата по бензиностанциите, за разлика от Франция, където цените на дизела спаднаха рязко, след като френските власти обявиха поетапното освобождаване на 10 милиона литра дизелово гориво от стратегическите резерви. "Законодателството у нас изисква продажбите да се извършват по пазарни цени", поясниха от кабинета на министъра.