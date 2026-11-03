Разбиха престъпна група за трафик на мигранти, има арестувани

Трима организатори на престъпна група за трафик на мигранти през България са задържани при специализирана операция на Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съобщиха от МВР. На 29 октомври тази година в столицата и Пернишка област са задържани 15 чужди и български граждани, участници в престъпна група за трафик на мигранти, сред които основният организатор афганистанец и двама негови помагачи.

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Извършени са процесуално-следствени действия на 10 адреса и пет автомобила, при които са намерени и иззети голям брой веществени доказателства, в това число - огнестрелни оръжия, наркотични вещества (178 гр. марихуана и 43 гр. кокаин), мобилни телефони, парични суми, дневници, радиостанции, сигнална синя лампа, сим карти.

Престъпната група е осъществявала превоз на незаконните мигранти от българо-турската до българо-сръбската граница.

В качеството на обвиняеми по досъдебното производство са привлечени трима – двама афганистанци на 33 и 23 години, постоянно пребиваващи у нас, и 40-годишен софиянец. Наложена им е постоянна мярка задържане под стража. Работата по случая продължава.

Миналата седмица от ГДГП съобщиха, че общо 19 души са задържани и четирима са обвинени за трафик на мигранти.