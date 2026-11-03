Имунотерапия и персонализирано лечение на рак: срещи с онколога доц. Налан Бабаджан на 13.11.26 г.

Как се определя дали даден пациент може да се повлияе от имунотерапия или таргетно лечение? Каква е ролята на генетичните изследвания на тумора и кога е необходимо да се обсъдят различни терапевтични възможности?

На 13-ти ноември 2026 г. Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира информационни срещи с доц. д-р Налан Акгюл Бабаджан, специалист по медицинска онкология с международен професионален опит, част от екипа на партньорска болница в Истанбул.

Инициативата е предназначена за пациенти с онкологични заболявания, които се интересуват от съвременните възможности за лечение в чужбина.

Защо характеристиките на тумора са толкова важни?

Днес при определени онкологични заболявания изборът на лечение не зависи единствено от органа, в който е възникнал туморът. Съществено значение могат да имат специфични генетични изменения, молекулярни маркери и други характеристики на раковите клетки. Тези данни помагат на онколозите да преценят дали пациентът е подходящ за определени таргетни лекарства или имунотерапия. Подобни подходи вече са част от стандартното лечение на някои видове рак, но приложението им зависи от конкретната диагноза, стадия на заболяването и резултатите от изследванията.

Международен опит в лечението на онкологични заболявания

Доц. д-р Налан Бабаджан е медицински онколог, чиято професионална практика включва работа в Турция, САЩ и Бахрейн. През 2018-2019 г. тя преминава обучение като гостуващ изследовател в американския Moffitt Cancer Center, с фокус върху белодробните и кожните злокачествени заболявания. През 2023 г. допълва квалификацията си чрез специализирана програма по туморна генетика и прецизна онкология към Harvard Medical School. Основните ѝ клинични интереси включват рак на гърдата, рак на белия дроб, меланом и тумори на храносмилателната система. В работата си специалистът се занимава с имунотерапия, таргетни лекарства и индивидуализирани лечебни стратегии.

Как пациентите могат да се запишат за среща с доц. Бабаджан?

Предварителното запознаване на специалиста с медицинската история на всеки записан пациент е задължително преди срещата. За целта желаещите трябва да предоставят наличната си медицинска документация на екипа на „Медикъл Караджъ“ най-късно до 10 ноември 2026 г. Тя може да включва хистологични резултати, епикризи, образни изследвания, резултати от молекулярни тестове и информация за проведените терапии.

Предварителното разглеждане на документите позволява индивидуалната среща да бъде насочена към конкретното заболяване, проведеното лечение и въпросите на пациента.

Информационните срещи с доц. д-р Налан Бабаджан са насрочени за 13-ти ноември 2026 г. Участието изисква предварително записване и изпращане на медицинските документи до 10-ти ноември.

За повече информация желаещите могат да се свържат със Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ на телефон 0878 500 730.

Центърът предоставя информация и организационно съдействие на пациенти, които проучват възможностите за диагностика и лечение в чужбина.