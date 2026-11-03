НАСА търси варианти за спасяване на телескопа „Хъбъл“: Ще успее ли да го спаси

На 29 октомври НАСА поиска информация от частни компании относно възможността за провеждане на операция по спасяването на космическия телескоп „Хъбъл“.

Спасяването на космическия телескоп „Хъбъл“

Космическата обсерватория работи от над 35 години, но орбиталната ѝ височина непрекъснато намалява. Ако не се предприемат действия, телескопът ще навлезе в земната атмосфера и ще бъде унищожен през 2033-2034 г.

„Хъбъл“ няма задвижваща система. Следователно изглежда вероятно да бъде използван специален спътник-влекач, за да се издигне обсерваторията в по-висока орбита.

През юли 2026 г. НАСА опита подобна операция с друга падаща космическа обсерватория, Swift. Частно изстреляният космически кораб LINK, изстрелян към телескопа, обаче влезе в неконтролирано завъртане и пълният контрол не можа да бъде възстановен. След неуспеха на мисията, Swift ще изгори в атмосферата през следващите дни.

Според Ники Фокс от НАСА, технологиите за заснемане и обслужване на търговски спътници са се развили значително през последните години. Агенцията проучва тези възможности, докато разработва следващата си флагманска мисия. Предложения се приемат до 30 ноември 2026 г.

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По отношение на космическият телескоп "Swift" на НАСА се очаква той да влезе отново в земната атмосфера през следващите дни след 22 години успешна орбита. Обсерваторията е станала жертва на слънчевата активност и вече не може да поддържа стабилна орбита. Усилията за спасяване на телескопа "Swift" се провалиха. Експерти са идентифицирали потенциални места, където биха могли да паднат отломки от космическата обсерватория с тегло 1500 кг, съобщава Space.

Космическата обсерватория "Swift" беше изстреляна в орбита през 2004 г. В продължение на 22 години тя изучава гама-лъчеви изблици, най-мощните експлозии във Вселената, както и други космически обекти и явления. Телескопът Swift пада от две седмици и се очаква да падне на Земята тази седмица.

Според Дарън Макнайт от LeoLabs, "Swift" най-вероятно ще се разпадне почти напълно по време на повторното си навлизане в атмосферата. Но някои компоненти все пак биха могли да паднат на повърхността на планетата. Дийн Слейдън от Accu Components споделя подобно мнение.

Все още не е известно точно къде биха могли да паднат оцелелите фрагменти от обсерваторията Swift, но експертите посочват, че орбитата на "Swift" се намира в ивица, разположена между 21 градуса северна и южна ширина. Това са предимно океани, но също така и населени райони на Африка, Южна и Югоизточна Азия, както и Южна и Северна Америка.

НАСА заяви, че рискът от нараняване на някого е изключително малък. LeoLabs също оценява вероятността за подобно събитие като изключително ниска.