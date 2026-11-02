След годишния рекорд: Петролът започна новия месец по любопитен начин

Цената на петрола спадна в понеделник, 2 ноември, на фона на новините, че както САЩ, така и Иран търсят дипломатически решения на войната. Фючърсите с доставка през януари на международния еталон „Брент“, който е и референтен за Европа, слязоха надолу с 3,31% до 109,67 долара за барел в началото на азиатската търговия днес. Към 9:15 ч. българско време цената малко се вдигна - до 110,14 долара, което все пак е с около 3,30 долара по-ниско от нивата при затваряне на търговията в края на миналата седмица.

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Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през декември спаднаха с 3,34% до 100,64 долара за барел в началото на търговията, а към момента на публикуване на материала цената им е 100,71 долара - с 3,41 долара под равнищата от петък.

Тръмп искал да разреши войната в Иран с дипломация, но има данни и за планирани удари

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че президентът Доналд Тръмп предпочита да не използва военна сила и че би искал да разреши конфликта с Иран „по дипломатичен път“.

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Тръмп „все още не е взел решение... това, което президентът ви изразява, е невероятна увереност, че ако се наложи да предприемем военни действия, ще имаме способността да го направим и наистина разполагаме с всичко необходимо, за да успеем. Но бихме предпочели да го направим мирно“, каза Рубио пред репортери през уикенда.

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Иранските власти също дадоха сигнал, че сключването на споразумение все още е възможно след двудневните преговори с посредничеството на Катар, стига изискванията да бъдат изпълнени конкретно, твърди Al Jazeera.

Новината идва след съобщения, че както САЩ, така и Иран се подготвят за нови военни удари след междинните избори в Щатите. Съобщенията на The Wall Street Journal и The New York Times сочат, че Вашингтон се подготвя за евентуални нови военни действия след вота на 3 ноември.

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В събота иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей призова въоръжените сили на Техеран да отговорят на „всякаква степен или вид заплаха“ с „незабавен, ефективен и географски неограничен отговор“, независимо къде се намира тази заплаха.

Притесненията относно войните в Близкия изток и Украйна вероятно ще продължат в краткосрочен план. „Атаките срещу кораби и нефтопреработвателни заводи в Близкия изток, както и срещу цивилни граждани в Украйна, продължават, което не допринася за укрепването на доверието в перспективите за трайно прекратяване на огъня в обозримо бъдеще“, заяви Тамаш Варга, анализатор в PVM Oil Associates, цитиран от CNBC. „Въпреки това надеждата умира последна“, добави Варга.

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