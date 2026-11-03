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Автомобил се обърна по таван на АМ “Тракия“, шофьорът е с опасност за живота

03 ноември 2026, 10:48 часа 784 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Автомобил се обърна по таван на АМ “Тракия“, шофьорът е с опасност за живота

Автомобил се обърна по таван на натоварена магистрала, шофьорът е с опасност за живота, съобщават от ОДМВР-София. Около 21.20 часа снощи в ОДМВР-София постъпил сигнал за пътен инцидент в района на 31 км на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Още: Отново но АМ “Тракия“: Кола се обърна по таван, пострадаха жена и дете

На място е установен автомобил, обърнат по таван вдясно от пътното платно. Водачът е настанен в реанимация, с опасност за живота. Спътничката му е прегледана от медицински екип и освободена за домашно лечение с охлузна рана на главата. Образувано е досъдебно производство. Още: След само два месеца зад волана: 18-годишен обърна кола в нива

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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