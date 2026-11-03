KHANЪ продължават похода: Габрово и Варна посрещат фолк метъл четата през декември

След една от най-активните години в историята си, българската фолк метъл банда KHANЪ продължава концертния си поход с две последователни дати в Габрово и Варна. На 4 декември музикантите ще превземат сцената на рок клуб "Стрелките", а на следващата вечер - 5 декември, ще се завърнат във Varna Live Club.

2026 година е особено важна за KHANЪ. Групата издаде новия си албум "Битка", представи го с мащабен концерт на Vidas Art Arena в София и излезе на сцената на Hills of Rock, където разсече многохилядната си публика. Междувременно четата продължава да утвърждава своя почерк на експлозивна комбинация от тежък метъл, български фолклор, неравноделни ритми и традиционни инструменти като гайда, тамбура, кавал и уд.

На 14 ноември KHANЪ ще споделят сцената на столичния клуб Mixtape 5 с румънските фолк метъл новатори E-AN-NA и българската психеделична формация TICKLE THE SAGE в специалното събитие "Echoes of Balkana". Три различни музикални прочита на Балканите ще се срещнат в една вечер, посветена на общите ни корени и съвременната тежка и алтернативна музика. Интересна подробност е, че с KHANЪ тогава на сцената ще се качи и Елия Тодорова, известна с тотално не-метъл кариерата си и победата си в X-Factor.

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През декември KHANЪ ще пренесат тази енергия в Габрово и Варна. Публиката ще чуе песни като "Небе", "Бай Ганьо", "Огнен меч" и "Вера", както и композиции от богатия репертоар на групата. Очакват се хоро, пого, тежки наздравици и безкомпромисен звук. Или казано по кански: Гайдата да ти пълни душата, тамбурата да ти пълни чашата, а метъл секцията ще изтръгне въздуха от дробовете ти.

Габрово: 4 декември, петък, Рок клуб "Стрелките", врати: 20:00 ч. | Вход: 10 евро

Варна: 5 декември, събота, Varna Live Club, врати: 21:00 ч. | Начало: 22:00 ч. | Вход: 10 евро