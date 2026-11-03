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"Арогантността изяде главата на предишното управление": Божанов предупреди "Прогресивна България"

03 ноември 2026, 10:50 часа 798 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Арогантността изяде главата на предишното управление": Божанов предупреди "Прогресивна България"

"Искам да припомня на управляващите от "Прогресивна България", че арогантността изяде главата на предното управление". Това написа съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов във социалната мрежа "Фейсбук". Той е възмутен, че само за 24 часа след изборите - премиерът е иронизирал протестите като инструмент за несъгласие с властта. 

"Депутат от първия ред на "Прогресивна България" (Слави Василев) обиди наш симпатизант онлайн по абсолютно инфантилен начин, наричайки го "рядко щастие", написа Божанов. 

Опозицията да не ходи в телевизиите

Божанов обръща внимание и че един от основните пропагандисти на властта в лицето на Явор Дачков е написал че на опозицията трябва да се забрани да ходи в телевизиите. "И даже даде съвет на премиера как точно да стане това", обясни Божанов.

Фрустрациите на властта

"Властта ви беше дадена, за да вършите работа, а не за да изливате фрустрациите от собствената си неспособност да управлявате върху опозицията и гражданите. Работете, че за 6 месеца почти нищо не е свършено. А с арогантност това може да се маскира само временно", призова Божанов. ОЩЕ: Има ли значение кой е президент - щом Радев управлява? Слави Василев с обяснение за ниската избирателна активност

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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