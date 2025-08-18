Тунчев разкри целите пред Арда и обясни защо в „малките“ клубове се работи много по-лесно

Треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев разкри какви са целите пред неговия тим през новия сезон. Младият специалист говори пред колегите от „БНТ“ като заяви, че родопчани ще се борят отново за място между първите 4-5 отбора в Първа лига. Тунчев също така коментира и предстоящите мачове с полския Ракув от плейофната фаза на третия по сила турнир на Стария континент – Лигата на конференциите.

Александър Тунчев също така обясни защо в „малките“ клубове се работи много по-лесно, отколкото в родните грандове. По думите му в тимовете като Арда няма такова напрежение, а това се отразява на резултатите. Освен това треньорите получават много по-голям кредит на доверие, за да реализират своите идеи.

„Ще направим всичко възможно Арда да играе добър футбол“

„Ще направим всичко възможно Арда да играе добър футбол. Няма да бъде лесно да влезем в същинската фаза на Лигата на конференциите. Ракув не е сред големите имена във футбола, но разполага с доста добър отбор, който през миналия сезон остана на точка зад шампиона Лех Познан. Чакат ни два трудни мача. Трябва да показваме много повече самочувствие. Разполагаме с доста качествени футболисти, но това ни пречи да предложим по-добри игри“.

„Знаем какво е моментното състояние на ЦСКА, но премислихме доста добре нещата. Преценихме, че по-добрият вариант е да отложим този мач. Събраха ни се двубои, не се оплакваме, защото е хубаво да се играе в сгъстен цикъл, но имаме футболисти с проблеми. Взеха участие в голяма част от мачовете и по тази причина сметнахме, че е по-добре да нямаме среща сега“.

„Когато играеш в Европа мотивацията е различна от Първа лига, но не трябва да ги разграничаваме. Винаги е необходимо да се целиш във високото, защото по този начин и нивото на шампионата ще се повиши. Целите ни остават високи, с оглед на това къде завършихме и какво правим в момента – да бъдем между първите четири-пет отбора ще бъде постижение за Арда. В малките клубове е доста по-лесно да се работи, защото го няма напрежението и спокойствието е по-голямо. Необходимо е време за един треньор, за да изгради начина си на игра“, заяви Александър Тунчев.

ОЩЕ: Обявиха съдиите за плейофите на Левски и Арда, рефер от Висшата лига ще свири на Лудогорец