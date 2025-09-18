Войната в Украйна:

Левски и Ботев Пловдив получиха отговор от БФС

18 септември 2025, 15:29 часа 319 прочитания 0 коментара
Левски и Ботев Пловдив получиха отговор от БФС

След като мачът от шестия кръг на Първа лига между Левски и Ботев Пловдив бе отложен, двата клуба чакаха да разберат дата и час за провеждането му. И те най-накрая станаха ясни – по първоначален план срещата ще се проведе на 30 септември, вторник, от 17:30 часа. Така са решили от БФС. Но отборите изразиха претенции към началния час на срещата. След като мачът ще се играе в работно време, едва ли много фенове ще могат да си позволят да са на стадион „Христо Ботев“.

От БФС са категорични - решението не подлежи на промяна

Но от БФС бяха категорични. Те казаха, че решението е в съответствие с изискванията на УЕФА за провеждането на евротурнирите и не подлежи на промяна. Ето и позицията на БФС: „Отложената среща от VI кръг на първенството между отборите на ПФК „Ботев“ Пловдив и ПФК „Левски“ София е насрочена на 30 септември 2025 г. (вторник) от 17:30 ч.

Решението е взето съгласувано между Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп. To e прието в съответствие с изискванията на УЕФА за провеждане на Европейските клубни турнири и не подлежи на промяна“. Междувременно двата клуба са в двата края на класирането в Първа лига.

Още: Георги Костадинов каза кой е големият лидер в съблекалнята на Левски

Левски и Ботев

Левски са първи, а Ботев - последни

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Левски е на върха с 19 точки от седем мача. В тях „сините“ записаха шест победи, едно равенство и нито една загуба. На другия полюс Ботев Пловдив има страхотни проблеми на и извън терена. „Канарчетата“ са закотвени на дъното таблицата със само четири точки от седем изиграни мача. Те имат една победа, един равен и цели пет загуби. За Левски следва домакинство на Лудогорец, в което ще се борят за първото място, а пловдивчани гостуват на Септември в София.

Още: Ботев избухна: Привлече продаван за над 8 млн. евро! ЦСКА 1948 се похвали с нов играч с близо 100 мача в топ 5 първенство на Европа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски БФС Ботев Пловдив Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес