Левски и Ботев Пловдив получиха отговор от БФС

След като мачът от шестия кръг на Първа лига между Левски и Ботев Пловдив бе отложен, двата клуба чакаха да разберат дата и час за провеждането му. И те най-накрая станаха ясни – по първоначален план срещата ще се проведе на 30 септември, вторник, от 17:30 часа. Така са решили от БФС. Но отборите изразиха претенции към началния час на срещата. След като мачът ще се играе в работно време, едва ли много фенове ще могат да си позволят да са на стадион „Христо Ботев“.

От БФС са категорични - решението не подлежи на промяна

Но от БФС бяха категорични. Те казаха, че решението е в съответствие с изискванията на УЕФА за провеждането на евротурнирите и не подлежи на промяна. Ето и позицията на БФС: „Отложената среща от VI кръг на първенството между отборите на ПФК „Ботев“ Пловдив и ПФК „Левски“ София е насрочена на 30 септември 2025 г. (вторник) от 17:30 ч.

Решението е взето съгласувано между Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп. To e прието в съответствие с изискванията на УЕФА за провеждане на Европейските клубни турнири и не подлежи на промяна“. Междувременно двата клуба са в двата края на класирането в Първа лига.

Още: Георги Костадинов каза кой е големият лидер в съблекалнята на Левски

Левски са първи, а Ботев - последни

Левски е на върха с 19 точки от седем мача. В тях „сините“ записаха шест победи, едно равенство и нито една загуба. На другия полюс Ботев Пловдив има страхотни проблеми на и извън терена. „Канарчетата“ са закотвени на дъното таблицата със само четири точки от седем изиграни мача. Те имат една победа, един равен и цели пет загуби. За Левски следва домакинство на Лудогорец, в което ще се борят за първото място, а пловдивчани гостуват на Септември в София.

Още: Ботев избухна: Привлече продаван за над 8 млн. евро! ЦСКА 1948 се похвали с нов играч с близо 100 мача в топ 5 първенство на Европа