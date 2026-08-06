Любомир Стефанов: Йотова ще бъде в сянката на рейтинга на Радев

"Госпожа Йотова ще трябва да намери собствена линия. През цялата кампания, която предстои, тя ще бъде в сянката на рейтинга на Румен Радев. А това е последното, което иска. Всеки политик с амбиции желае да бъде разпознаваем". Това каза по БНР политологът Любомир Стефанов. Според него с действията си управляващите подпомагат каузата на ГЕРБ и други претенденти. "Все по-видно става от социологията как лидерът на партията Румен Радев е този, който носи всичко на мускули. Неговият рейтинг маскира институционалната немощ и произвеждането на пълни абсурди и недоразумения на хората от новосъздадената му партия в парламента и в изпълнителната власт". За тези 100 дни ПБ не излъчва монолитно послание, че може да се справи с идентифицираните проблеми, смята Стефанов. "Не излъчват ниво на компентенция, което да убеждава, че изборът им е оправдан". Още: Радослав Бимбалов: Цинично ще е, ако Илияна Йотова бъде избрана за президент (ВИДЕО)

Неуважително е да си крият кандидатите

Той посочи, че е неуважително от страна на партиите да не представят кандидатите си в надпреварата за президентския пост до последния възможен момент. "С разнообразна палитра от странни мотиви. Не знам дали господин Гюров ще се кандидатира и кога ще ни обяви това свое решение. Очевидно има желание в тази посока. От друга страна, явно има нещо, което не е съвсем по вкуса му и този на хората около него. Проблемът е, че от другата страна не стои монолитно дясно пространство, което е раздробено и трябва отново да бъде събрано". Стефанов коментира предложенията от социалните мрежи Петър Стоянов да се превърне в обединител на сините: "Има носталгия, но не мисля, че това е реалистично". Още: "Радев ни превърна в резил, Йотова е негова послушница": Говори Корнелия Нинова (ВИДЕО)

ГЕРБ с движение в последния момент

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Ако някой може да направи успешно движение и представяне в последния момент преди вота, това са ГЕРБ и Борисов, смята политологът. "Наистина ситуацията за тях е трудна. Въпросът е как те решават дали да останат назад. Ако го направят, имат ли претенции за национална представителност? Доколко са сериозни, ако не издигнат кандидат? От друга страна, ако го издигнат, те го правят естествен гръмоотвод и мобилизират подкрепа както за, така и срещу. Трудни решения. Ще ги осмислят ако могат, ако не – ще си платят политическата цена". Стефанов анализира и възможността Бойко Борисов и ГЕРБ отново да се върнат на бял кон в управлението на страната. "При правилна подредба на нещата могат да получат възможност да направят нещо. Дали това ще е завръщане на власт, или конструиране на коалиция, която да бъде алтернатива на настоящето управление, не знам. Възможно е". Още: Гюров може да има ключово предимство пред Йотова: Анализ на Беркай Чокджан (ВИДЕО)

Пеевски и Сметната палата: Защо чак сега?

Стефанов коментира новината, че Сметната палата започва проверка на Делян Пеевски за установяване на конфликт на интереси. "Защо Сметната палата е чакала досега?! За съжаление, отговорът е политическа конюнктура. Дали ще има резултат върху проявите на господин Пеевски в политиката, предстои да видим". Политологът отбеляза, че Костадин Костадинов и неговата патрия са втърдили много позицията си спрямо ПБ. "Октомври може да бъде ново начало за "Възраждане". Въпросът е доколко българските граждани биха желали президентските избори да бъдат арена на радикализация по външноплотическа или друга линия. Би било в интерес на госпожа Йотова да има подобно нещо, защото тя ще изглежда все по-умерена". Още: Българинът се готви да настъпи мотиката втори път