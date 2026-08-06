Радев за случая в Банско: Чужденците да спазват законите, а политиците им да се запознаят с фактите (ВИДЕО)

Всички чуждестранни граждани, които посещават България, трябва да спазват законите на страната, да уважават достойнството на българските граждани и да зачитат частната собственост. Това заяви премиерът Румен Радев по повод антисемитския скандал, избухнал между България и Италия заради италиянски тийнейджъри от еврейски произход, които са имали конфликт със свои български връстници в Банско.

Той се обърна и към политическите лидери в чужбина - да не си правят прибързани изводи преди да се запознаят с фактите около случая.

"Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите, преди да коментират страната ни. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост", коментира Радев.

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Напрежението в Банско предизвика сериозен отзвук в Италия, където към него взеха отношение както институции, така и представители на политическите среди. Италианският външен министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички детайли около инцидента.

От МВР обявиха, че чуждестранните туристи са били провокаторите на словесния сблъсък, както и че срещу тях е имало множество подавани сигнали за вандализъм, хулиганство и непристойно поведение, а накрая са оставили и щети за 15 000 евро в хотела, в който са отседнали.

България има дългогодишна традиция на толерантност

Радев уточни, че България има дългогодишна традиция на толерантност към различни етноси и религии.

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"Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. Нещо повече - през Втората световна война България спаси от ужасите на нацистките концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравяме", заяви той.

Според него традициите на българските институции и обществото не допускат прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм.

"Винаги реагираме. Както е случаят и вчера - ние сме реагирали и сме осъдили езика на омразата", заяви министър-председателят. Той призова всички чуждестранни граждани, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достойнството на българските граждани и да зачитат частната собственост. Да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение", допълни още Радев.