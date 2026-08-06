Добри новини за Коридор 8: Мицкоски и Николоски подписват с ЕЦБ за европейски грант

След като се оказа, че са загубили 60 млн. евро грант за Коридор 8, днес министър-председателят на Република Северна Македония Християн Мицкоски и вицепремиерът и министър на транспорта Александър Николоски ще участват в церемонията по подписване на договорите за финансиране на изграждането на железопътния участък Крива Паланка – граничен пункт „Деве Баир“, който е част от източното направление на Коридор 8, съобщи македонската медия "Бизнес вести".

В сградата на правителството се подписват Споразумението за инвестиционен грант, осигурен чрез Инвестиционната рамка за Западните Балкани (WBIF) на Европейския съюз, както и споразуменията за финансиране с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Средствата са насочени към изпълнението на проект за изграждане на железопътния участък Крива Паланка – граничен пункт „Деве Баир“, като част от източното направление на Коридор 8 (Фаза 3). ОЩЕ: САЩ даде ясен знак на македонци и сърби: Коридор 8 е наш стратегически приоритет

Значението на Коридор 8

Коридор 8 освен транспортна връзка между България, Северна Македония и Албания е и логистичен коридор за колективна отбрана на Алианса. Коридор 8 обаче се явява геополитическа и икономическа алтернатива и на практика застрашава доминиращата роля на сръбското трасе Коридор 10. ОЩЕ: Споразумение между Белград, Скопие и Будапеща срещу коридор 8: Мицкоски ни лук ял, ни лук мирисал