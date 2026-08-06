Иран и Оман държат цената на петрола в непроменена посока

Цените на петрола отбелязаха нов спад в четвъртък, 6 август, докато инвеститорите преценяваха дали напредъкът в преговорите между Иран и Оман би могъл да проправи пътя към мирно споразумение между САЩ и Техеран, което да сложи край на петмесечната война и да доведе до отварянето на Ормузкия проток. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“ спаднаха с 37 цента, или 0,5%, до 79,08 долара за барел. Фючърсите на американския West Texas Intermediate (WTI) спаднаха с 53 цента, или 0,7%, до 74,69 долара за барел.

В сряда цената на „Брент“ затвори с леко повишение, докато тази на WTI отбеляза леко понижение, но като цяло в началото на азиатската търговия и вчера цените паднаха.

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Цени от нивата на мирното споразумение

„Появи се известен натиск за продажби след съобщенията, че преговорите между Иран и Оман отбелязват напредък“, заяви Юки Такашима, икономист в Nomura Securities.

Цените просто се върнаха към нивата, наблюдавани при подписването на временното мирно споразумение между САЩ и Иран на 17 юни, като инвеститорите следят отблизо дали двете страни ще успеят да постигнат окончателна сделка, добави той.

Иран ще получи контрол над корабите, влизащи в Персийския залив

Предложеното споразумение между Иран и Оман, което да помогне за прекратяването на конфликта между САЩ и Иран, би дало на Техеран контрол над корабите, влизащи в Персийския залив през пролива Ормуз, съобщиха в сряда пред Reuters високопоставен ирански източник и двама регионални представители. Това е една от най-големите отстъпки, правени досега на Иран.

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От страна на САЩ нямаше незабавен коментар по предложението. Макар президентът Доналд Тръмп да заяви, че споразумение за отваряне на пролива е предстоящо, американски длъжностни лица многократно са настоявали, че никога няма да се съгласят Иран да контролира достъпа до най-важния търговски маршрут в света за доставки на петрол.

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Иран предупреди държавите от Персийския залив, че всяка нова атака на САЩ срещу територията му ще доведе до ответни мерки срещу ключова енергийна инфраструктура в целия регион, казват други пет източника.

Хутите и атаките им в Червено море също влияят на цените

Междувременно подкрепящите Иран хути в Йемен заявиха на 5 август, че са извършили ракетна атака срещу саудитски петролен танкер край бреговете на пристанищния град Янбу на Червено море, както и друга ракетна атака срещу саудитски петролен танкер в Аденския залив. От Саудитска Арабия нямаше потвърждение за нито един от двата инцидента.

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Такашима заяви, че опасенията, че атаките на хутите могат да засегнат корабоплаването в Червено море, ограничават оптимизма относно перспективите за прекратяване на прекъсванията в корабоплаването в Близкия изток.

Запасите от суров петрол в САЩ се увеличиха

Отделно от това запасите от суров петрол в САЩ се увеличиха, защото рафинериите леко намалиха преработката, а вносът отбеляза леко повишение, показаха данни на Агенцията за енергийна информация (EIA), публикувани в сряда.

Запасите от суров петрол са се увеличили с 2,5 милиона барела до 407 милиона барела през седмицата, приключила на 31 юли, съобщи Агенцията за енергийна информация - в сравнение с очакванията на анализаторите за намаление с 1,5 милиона барела, посочва CNBC.

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