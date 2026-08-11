ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 11.08.2026

Днешният ден е изпълнен с редица спортни събития, които ще гарантират на феновете много емоции. Най-голям интерес буди мачът-реванш от третия квалификационен кръг на Шампионска лига между Левски и Кайрат Алмати. ЦСКА 1948 пък приема Панатинайкос в битка за място в плейофите на Лигата на конференциите. Днес ще се играе и дербито във Втора лига между Янтра Габрово и Монтана. Също така продължават Европейските първенства по плуване и лека атлетика.

Какво може да гледате по телевизията днес:

10:30 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3

12:30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам, втори ден, Евроспорт 1/БНТ 3

15:15 Снукър: Чайна оупън, първи кръг, Евроспорт 1

18:00 Футбол: Кайрат – Левски, Шампионска лига, Диема спорт

19:30 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3

20:00 Футбол: Янтра – Монтана, Втора лига, Диема спорт 2

20:30 Футбол: ЦСКА 1948 – Панатинайкос, Лига на конференциите, bTV

21:00 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам, втори ден, Евроспорт 1/БНТ 3