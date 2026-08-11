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Чистка в ЦСКА – петима „червени“ са на изхода

11 август 2026, 9:49 часа 1004 прочитания 0 коментара

Ръководството и треньорският щаб на ЦСКА възнамеряват да направят чистка в тима, като се разделят с ненужните футболисти до края на летния трансферен прозорец. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. На този етап петима играчи не попадат в плановете на Христо Янев и клубът ще търси възможности да се раздели с тях. Става въпрос за двете крила Алехандро Пиедраита, Лео Перейра и Кевин Додай, офанзивният халф Георги Чорбаджийски, както и централния защитник Адриан Лапеня.

ЦСКА ще търси нови отбори на Пиедраита, Перейра и Чорбаджийски.

От ЦСКА ще опитат да продадат Пиедраита и Перейра, които пристигнаха в отбора по време на зимния трансферен прозорец, но така и не успяват да докажат, че имат място в състава на Христо Янев. Георги Чорбаджийски пък най-вероятно ще бъде даден под наем. Както е известно, той прекара пролетния дял на шампионата като преотстъпен в Локомотив Пловдив, но след края на сезона се завърна при „армейците“.

Алехандро Пиедраита Лео Перейра ЦСКА

Додай и Лапеня също не влизат в плановете на Христо Янев

Очаква се Кевин Додай също да бъде даден под наем. През пролетта той бе преотстъпен в албанския Влазня. Наскоро се заговори, че той отново може да бъде даден под наем в родния си клуб, но това така и не се случи и крилото остана в ЦСКА. Адриан Лапеня пък най-вероятно ще разтрогне договора си с „армейците“ по взаимно съгласие, тъй като на този етап няма интерес към него от други отбори.

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ЦСКА Христо Янев Георги Чорбаджийски Адриан Лапеня Кевин Додай Алехандро Пиедраита Лео Перейра
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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