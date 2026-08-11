ВИДЕО показва колко екстремно е пътуването с влак в Мианмар

Видео от пътуване с влак в Мианмар се превърна в хит в социалните мрежи заради изключително друсащото преживяване. Чуждестранен пътник засне пътуването си с местен влак, в който всяка неравност по релсите превръща вагоните в истинско изпитание. На кадрите той трудно се задържа на мястото си, докато влакът се тресе и подскача по остарялата железопътна инфраструктура.
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Най-любопитна обаче е реакцията на местните пътници. Те изглеждат далеч по-спокойни и дори се опитват да поспят по време на пътуването, макар че силните трусове очевидно не улесняват почивката им.
Железопътната мрежа на Мианмар е известна с бавните и силно друсащи пътувания. Част от инфраструктурата е на десетилетия, а релсите с междурелсие от един метър допринасят за усещането, което за чужденците изглежда почти екстремно.
Именно контрастът между смаяния пътешественик и спокойствието на местните превърна видеото в истински хит.
“The hardest journey of my life”: video from a train in Myanmar has gone viral— NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2026
A traveler filmed a ride on a local train. Despite the intense shaking, locals, according to him, were even trying to sleep during the journey. Though few of them actually managed to. pic.twitter.com/8VOWecWbDR