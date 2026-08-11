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ВИДЕО показва колко екстремно е пътуването с влак в Мианмар

11 август 2026, 9:29 часа 799 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ВИДЕО показва колко екстремно е пътуването с влак в Мианмар

Видео от пътуване с влак в Мианмар се превърна в хит в социалните мрежи заради изключително друсащото преживяване. Чуждестранен пътник засне пътуването си с местен влак, в който всяка неравност по релсите превръща вагоните в истинско изпитание. На кадрите той трудно се задържа на мястото си, докато влакът се тресе и подскача по остарялата железопътна инфраструктура.

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Най-любопитна обаче е реакцията на местните пътници. Те изглеждат далеч по-спокойни и дори се опитват да поспят по време на пътуването, макар че силните трусове очевидно не улесняват почивката им.

Железопътната мрежа на Мианмар е известна с бавните и силно друсащи пътувания. Част от инфраструктурата е на десетилетия, а релсите с междурелсие от един метър допринасят за усещането, което за чужденците изглежда почти екстремно.

Именно контрастът между смаяния пътешественик и спокойствието на местните превърна видеото в истински хит.

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влак Мианмар
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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