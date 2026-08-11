Новите три метростанции по Линия 3 отварят за пътници до дни

Новият участък по Линия 3 на столичното метро по бул. "Владимир Вазов" ще бъде достъпен за клиенти след 12:00 часа в петък (14 август), съобщиха от "Метрополитен" ЕАД. С пускането на новия участък хиляди жители на "Хаджи Димитър", "Левски В" и "Левски Г" ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София.

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"Благодаря на жителите на тези квартали за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията", каза изпълнителният директор Николай Найденов. "За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града", добави той.

Три нови метростанции ще свържат кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски Г“ с останалата част на града, като прогнозите са общият брой на пътуващите с подземната железница да надхвърли 500 000 души дневно. Това са: „Стадион Георги Аспарухов“ – със специфичен дизайн, посветен на легендарния футболист на „Левски“; „Витиня“ (в ранните етапи на проекта наричана „Тракия“) и „Ген. Владимир Вазов“ – ключова станция, при която е изграден и буферен паркинг за 100 автомобила. След пускането на трите нови метростанции от Столична община очакват с 25% по-малко автомобили в района.