Мистерия в Атина: Откриха мъртъв полицай след сигнал от съпругата му

Полицията започна разследване на смъртта на 38-годишен полицай, който днес беше намерен мъртъв в патрулна кола в атинския квартал квартал Агиос Димитриос, предаде гръцкото издание Kathimerini. Мъжът е служил в поддирекция „Патрул“ в Атина и е бил обявен за изчезнал от съпругата си в понеделник сутринта. Властите са успели да установят местоположението му, използвайки мобилния му телефон, който е останал включен.

Тялото било в патрулката

Полицейската кола, която е била заключена, се е намирала на кръстовището на странична улица на "Вулиагмени" и задънената улица на улица "Пикродафни". Според първоначалната информация, съдебният експерт, пристигнал на мястото на инцидента, не е открил видими наранявания или очевидни доказателства, които биха сочили за престъпно деяние.

Разглежданите сценарии

Властите обаче не изключват никаква възможност и очакват резултатите от съдебномедицинската експертиза, за да се изяснят точните причини за смъртта, пише още гръцкото издание.

Сред разглежданите сценарии е и този за внезапна смърт от патологични причини, въпреки че съпругата му според съобщенията е казала на властите, че полицаят не е имал известни здравословни проблеми.

Според информацията полицията не е открила доказателства, че е имало бой или други инциденти, които биха породили подозрения. ОЩЕ: Колеги, близки и приятели изпратиха полицая, починал по време на протеста в София (ВИДЕО)