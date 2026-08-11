Деми Ловато с изненадващо участие в "Camp Rock 3" (ВИДЕО)

Преди броени часове беше потвърдено, че отново ще видим Деми Ловато в емблематичната ѝ роля на Мичи Торес в предстоящия филм "Camp Rock 3", съобщи Disney само дни преди премиерата, като звездата е и изпълнителен продуцент на третата част от франчайза.

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Освен участието на Ловато, третият филм включва и завръщането на братята Джонас в ролите им от Connect 3, както и на Мария Каналс-Барера като майката на Мичи, която вече изпълнява длъжността директор на лагера. Филмът ще има премиера по Disney Channel на 13 август, а на следващия ден ще стане достъпен за стрийминг в Disney+, с история, разгръщаща се след като групата Connect 3 губи своя подгряващ изпълнител преди голямо турне и се завръща в лагера, за да открие нов талант сред настоящите лагерници.

Към актьорския състав на новия филм се присъединяват Лиамани Сегура, Малаки Бартън, Луми Полак, Шери Кола, Хъдсън Стоун, Кейси Тротър, Бруклин Питс и Ава Жан. Филмът е режисиран от Вероника Родригес по сценарий на Ийди Фей, а сред изпълнителните продуценти, освен Деми Ловато, са и Джо, Ник и Кевин Джонас.

Оригиналният филм "Camp Rock" дебютира по Disney Channel през 2008 г., а заедно с продължението си от 2010 г. бързо се превърна в един от най-успешните оригинални проекти на канала, като според данни на Disney двата филма заедно вече са били гледани над 535 милиона часа между телевизионното излъчване и стрийминг платформите.

Източник: БГНЕС