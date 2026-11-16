Големи отстъпки през Черен ноември с Vivacom: 5 технологични находки, които си заслужават

Ноември е месецът, в който добрите оферти дебнат отвсякъде, а списъкът с неща, които отдавна искаме да си купим, изведнъж започва да изглежда доста по-достъпен. Нов смартфон, смарт часовник или таблет? Всеки от нас има поне едно устройство, което от месеци разглежда с интерес, но все отлага покупката му. А когато големите намаления вече не се ограничават до един-единствен петък, имаме още повече възможности да открием нещо на добра цена.

Точно такава възможност ни дава Vivacom с кампанията Черен ноември, която продължава до 22 ноември. Телекомът предлага отстъпки до 95% на над 165 устройства, като част от предложенията са валидни при сключване на 24-месечен договор за съответния план Unlimited. Сред тях има смартфони, таблети и смарт часовници, които могат да зарадват както нас самите, така и любим човек. А ето и пет интересни предложения, на които си заслужава да обърнем внимание:

За ловците на красиви кадри: iPhone 16

Някои събират сувенири от пътуванията си, а други се връщат с поне 200 нови снимки в галерията. Снимат красиви залези, весели моменти и извайват дори обикновената разходка в малка фотосесия. Ако това описание ви напомня на любим приятел или пък разпознавате себе си, Apple iPhone 16 128GB определено заслужава внимание. Устройството комбинира елегантен дизайн с отлични фотографски характеристики. Моделът разполага с 6,1-инчов Super Retina XDR OLED дисплей, специален Camera Control бутон за бърз достъп до камерата и функция Spatial Capture за заснемане на пространствени снимки и видео. А най-хубавото е, че по време на Черен ноември на Vivacom можете да го откриете на специална цена.

За спортните натури: Samsung Galaxy Watch7

Ако и вие сте от хората, които все намират време за тренировка, следят колко крачки са направили и дори през уикенда не пропускат разходка в планината, Samsung Galaxy Watch7 44mm може да се окаже чудесен избор. Смарт часовникът впечатлява със стилен дизайн и разнообразни функции за проследяване на физическата активност и здравните показатели. Благодарение на усъвършенствания BioActive сензор устройството позволява измерване на кръвното налягане и запис на електрокардиограма (ЕКГ). А още една добра новина е, че в рамките на кампанията смарт часовникът също се предлага с отстъпка.

За любителите на забавленията: HONOR Pad X8b

Работа, учене, увлекателна книга или дълъг видеоразговор с приятели… Вече все по-често търсим удобството да правим любимите си неща, където и да се намираме. А когато всичко това е събрано в компактно устройство, ежедневието става далеч по-приятно. Затова HONOR Pad X8b 128GB е практичен избор, който ще влезе в употреба както през натоварените дни, така и в спокойните моменти. Със своя тънък корпус от едва 7,25 мм и тегло от 499 грама таблетът е лесен за носене, а 128 GB памет осигуряват достатъчно пространство за всичко. Дисплеят с 90 Hz честота на опресняване и четирите високоговорителя пък правят гледането на филми и сериали още по-вълнуващо. И тук идва една от най-интересните оферти на Черен ноември - HONOR Pad X8b се предлага само за 1 евро еднократно плащане в комбинация с 24-месечен договор за план Unlimited Traffic 300.

За технологичните ентусиасти: Vivacom 5G Pro 2

Технологиите се развиват с главоломна скорост, а за истинските им почитатели всяка нова функция е повод за вълнение. Особено когато става дума за изкуствен интелект. Vivacom 5G Pro 2 впечатлява с интелигентни функции, сред които е автоматичният превод на разговори и съобщения в реално време. Смартфонът разполага още със 108 MP основна камера с AI обработка на снимките, 256 GB вътрешна памет и поддръжка на eSIM. А изненадата е в цената. В рамките на кампанията устройството може да бъде закупено само за 1 евро еднократно плащане с 24-месечен договор за план Unlimited Max.

За вечно любопитните: Xiaomi 17T

Ако обичате да снимате, да изпробвате нови приложения и да прекарвате часове в игри или гледане на видеа, Xiaomi 17T 5G 256GB е модел, който си заслужава да разгледате. Той предлага 6,59-инчов AMOLED дисплей със 120 Hz честота на опресняване, мощен процесор Dimensity 8500-Ultra и батерия с капацитет 6500 mAh. А благодарение на технологията за бързо зареждане 67 W HyperCharge дългото чакане до контакта остава на заден план. И да, този модел също е сред изгодните предложения на кампанията.

По-малко разходи, повече изгодни находки

Новите покупки ни радват още повече, когато успеем да открием желаните продукти на добра цена. А сега, с кампанията Черен ноември на Vivacom, имаме чудесна възможност да се възползваме от големите отстъпки и най-накрая да си вземем онова устройство, което отдавна е в списъка ни с желания.

Всички предложения и подробните условия на кампанията ще откриете на www.vivacom.bg.