"Провалихме се с гръм и трясък, но...": Български национал изрази надежда за последния мач

Родният национал Стефан Велков разкри емоциите в българския отбор след тежкото поражение от Исландия. Преди дни "лъвовете" отстъпиха с 0:5 от "ледените момчета" в мач от Лигата на нациите. След този резултат тимът ни загуби всички шансове да се класира в горната дивизия на турнира. За България предстои гостуване на Естония в последния мач от груповата фаза, който ще се изирае в понеделник, 16 ноември.

Велков: Искаме да си вземем поуките

В навечерието на двубоя Велков даде пресконференция, на която призна за щетите от загубата, но изрази надежда, че всички в съблекалнята са си взели поука и срещу Естония ще покажат друго лице. Той заяви: "Искаме да си вземем поуките от това, което се случи последните дни. Резултатът беше истински погром и боли. Сега трябва да покажем едно по-добро лице и да докажем, че имаме нужните качества да защитаваме фланелката на националния отбор."

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"Трябва да се вдигнем психически, защото всички знаем, че се провалихме с гръм и трясък. И първото нещо, което можем да направим, е да покажем друго лице. А защо са ни вкарали повече голове? Много е просто. Имаха достатъчно много положения, ние тогава не играхме добре и те са отбор с качествени единици, който наказва такива грешки", каза още Велков на срещата с медиите. България максимум може да запази 3-ото си място в група С/4, но трябва да спечели в Талин, за да предотврати изпреварване от Люксембург, който гостува на Исландия и при победа ще се придвижи напред. Естонците са на 2-ата позиция в групата с 9 точки, докато България е 3-а с 4. Исландия води с 11, а Люксембург е на 3-ото място с 3.

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