УЕФА инспектира „Армията“ – завръщането на „червените“ в дома им е все по-близо

Завръщането на ЦСКА на стадион „Българска армия“ е все по-близо. Както е известно, в последните повече от 2 години старото съоръжение бе съборено, а на негово място вече се намира нов ултрамодерен стадион. Работата по завършване на „Армията“ продължава да тече с пълна сила. Ръководството и феновете на тима се надяват, че отборът ще може да се завърне в своя дом за началото на новия сезон.

От ЦСКА се надяват да могат да играя в Лига Европа на „Армията“

Според информация на колегите от „Тема спорт“ представители на УЕФА ще инспектират стадион „Българска армия“ в края на месец юни или началото на месец юли. Именно след въпросната инспекция ще стане ясно дали ЦСКА ще може да използва съоръжението за предстоящите двубои в Лига Европа. „Червените“ се класираха за втория по сила турнир на Стария континент, след като спечелиха Купата на България.

До старта на новия сезон остава малко повече от месец

От ЦСКА се надяват, че УЕФА ще даде „зелена светлина“ и отборът ще изиграе първия си официален мач за новия сезон на новата „Армия“. „Червените“ започват участието си в Лига Европа от първия предварителен кръг на турнира. Това означава, че първият им двубой ще се проведе на 9 юли, а реваншът е насрочен за 16 юли. Жребият за първия предварителен кръг на Лига Европа ще бъде теглен на 16 юни. Жребият за втория предварителен кръг пък е само ден по-късно – на 17 юни.

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