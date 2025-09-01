В Алжир: В бившия клуб на новата звезда на Левски "си скубят косите" от яд

В събота ръководството на Левски представи шестото си ново попълнение за лятото. "Сините" обявиха дългоочаквания трансфер на алжирския халф Акрам Бурас. Той премина медицински прегледи на "Герена" и сложи подписа си на 3-годишен договор. По последна информация на "Тема Спорт", столичният клуб ще плати 300 хиляди евро на МК Алжер за услугите на Бурас сега и ще дължи 25% от бъдещ трансфер.

В Алжир: Алжер съжалява за Бурас

Сега обаче медиите в Алжир разкриват, че в МК Алжер никак не са доволни от сделката. Според информацията клубът е имал намерение да се раздели с Бурас при далеч по-добра оферта. Сочената цифра варира около 800 хиляди евро. Тъй като крайното споразумение е за по-малко от 350 хиляди евро, сега шефовете си "скубят косите".

"Бурас пристига в Левски като част от усилията на клуба да подсили състава и да се стреми към трофеи. Неговото присъствие в халфовата линия бяха ключови фактори за успехите на предишните му два клуба. Вече има необходимия опит да се справи и в Европа. А в МК Алжер си скубят косите. Защото сделката е за под 350 хиляди евро, а клубът очакваше да получи най-малко 800 хиляди евро за правата му", пишат медиите в Алжир.

23-годишният халф е юноша е на местния ЕС Сетиф, с който подписва и първия си професионален договор. В началото на 2021 той преминава в друг алжирски клуб – Белоуиздад, за който записва 93 мача и вкарва 6 гола, като печели три пъти шампионската титла и Купа на Алжир. През лятото на 2024 Бурас преминава в МК Алжер, записвайки 38 двубоя и 4 попадения за тима. С този отбор той печели отново титла и Суперкупа.

