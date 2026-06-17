Войната в Украйна:

"Не е нужно да се бомбардират жилищни сгради": Тръмп разкритикува действията на Израел в Ливан

17 юни 2026, 6:59 часа 258 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Не е нужно да се бомбардират жилищни сгради": Тръмп разкритикува действията на Израел в Ливан

Не е нужно да се бомбардира цяла жилищна сграда, за да се ликвидират отделни бойци. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, който публично разкритикува тактиката, която израелската армия прилага в Ливан срещу шиитската групировка "Хизбула". През последните няколко дни той изрази недоволство от израелските удари по Бейрут и предупреди, че Израел може да застраши мирното му споразумение с Иран. По думите му сраженията срещу "Хизбула" продължават "прекалено дълго".

ОЩЕ: САЩ и Израел - кой без кого не може да съществува: Тръмп и посланикът му с противоречащи си твърдения (ВИДЕО)

"Прекалено много хора бяха убити. Не трябва да разрушавате цял жилищен блок всеки път, когато търсите някого, защото в тези жилищни сгради има много хора, които изобщо не са от "Хизбула", обясни Тръмп на срещата на върха на Г-7 във Франция.

Американският президент направи този коментар в момент на изостряне на напрежението между него и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Двамата лидери останаха ключови политически съюзници през годините въпреки периодичните възходи и падения в отношенията им. В последно време напрежението между Тръмп и Нетаняху започна видимо да се засилва.

Израелски официални лица изразиха разочарование от обявеното тази седмица рамково споразумение между Вашингтон и Техеран на фона на изчерпващото се търпение на Тръмп към израелските удари по Бейрут. Действията на израелската армия предизвикаха ответни атаки от иранска страна в момент, в който американският работи по финализирането на мирното споразумение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: След разбирателството между САЩ и Иран: Сблъсък между Тръмп и Нетаняху?

Тръмп заяви, че има "страхотни отношения" с Нетаняху, но добави, че израелският премиер трябва да подхожда "по-отговорно" към Ливан. "Без нас, без САЩ, нямаше да има Израел. Без мен нямаше да има Израел, никой друг президент не е бил готов да направи това, което направих аз", каза още Тръмп.

Тръмп и Нетаняху многократно влизаха в пререкания заради отказа на Израел да ограничи военните си операции срещу "Хизбула" в Ливан. Прекратяването на военните действия в Ливан е едно от ключовите ирански искания.

Няма индикации, че изказванията на Тръмп ще преминат в значими политически действия, чрез които Израел да се принуди да преосмисли военната си тактика и да започне да осигурява по-добра защита на цивилното население, отбелязва Ройтерс. Израел бе подложен на остри критики от редица държави и заради офанзивата си в ивицата Газа, при която по данни на палестинските здравни власти са били убити над 73 000 души, предимно цивилни.

Израел казва, че никога не атакува мирни жители и че въоръжени групировки като "Хамас" и "Хизбула" редовно използват цивилни като жив щит.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Ливан Бенямин Нетаняху война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес