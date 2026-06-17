Белгийци набелязаха твърд титуляр в Левски

Белгийски клубове са набелязали един от водещите футболисти на българския шампион Левски. Става въпрос за 23-годишния десен бек на „сините“ Оливер Камдем. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Имената на въпросните отбори не се споменават, но е ясно, че те имат сериозен интерес към крайния защитник и няма да е изненада, ако до края на трансферния прозорец столичани получат оферта за правата му.

Оливер Камдем стигна до националния отбор на Камерун

Оливер Камдем пристигна в Левски в средата на февруари 2025-та. Първоначално той имаше проблем с адаптацията, но след това се превърна в твърд титуляр, като измести Алдаир от стартовата единайсеторка на Хулио Веласкес.

През изминалия сезон десният бек изигра общо 33 мача за „сините“ във всички турнири. В тях той се отчете с четири асистенции. Благодарение на добрите си изяви с екипа на българския шампион Камдем получи повиквателна за националния отбор на Камерун като участва на турнира FIFA Series, който се проведе в Австралия.

Френски клубове също душат около защитника

Към Камдем има сериозен интерес и от няколко френски отбора. Бранителят има опит в местния футбол, тъй като е юноша на Клермон Фут, където достига и до първия тим. Десният бек има договор с Левски до лятото на 2027 година, а според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на защитника е 1,2 милиона евро.

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