В Ботев Пловдив не се страхуват от изхвърляне във Втора лига - „канарчетата“ имат най-добрия играч в шампионата

Ръководството на Ботев Пловдив не се страхува, че отборът може да бъде пратен във Втора лига след скандалното дерби на града с Локомотив. Както е известно, двубоят бе прекратен в 41-ата минута, след като малко по-рано стражът на „канарчетата“ бе ударен по главата с бутилка, която бе хвърлена от фенове на „смърфовете“. След решението на Драгомир Драганов да сложи край на мача, привържениците на „черно-белите“ призоваха Ботев да бъде пратен в долното ниво на футбола у нас.

От Ботев излязоха с позиция днес, в която са категорични, че заплахите за настройване на всички отбори срещу тях, както и изпращане в „Б“ група не ги плашат. Причината е, че „канарчетата“ разполагат с най-добрия играч в шампионата - „жълто-черната“ публика. Шефовете на клуба също така обявиха, че когато всички са заедно, няма какво да спре тима.

ОЩЕ: Историята се повтаря: Преди 11 години пловдивското дерби пак бе прекратено в 41-вата минута заради "фенове"

„Когато сме заедно – няма какво да ни спре!“

🔥 Страстите от пловдивското дерби още не са утихнали, а на хоризонта е сблъсък с Добруджа. Шапки долу пред великолепната... Posted by Botev Plovdiv on Monday, November 3, 2025

„Страстите от пловдивското дерби още не са утихнали, а на хоризонта е сблъсък с Добруджа. Шапки долу пред великолепната „жълто-черна” публика, която ни накара да се чувстваме като домакини на „Лаута”! Заплахи за настройване на всички отбори срещу нас и изпращане в „Б” група?“.

„Това не може да ни уплаши, защото ние имаме най-добрия играч в шампионата - „жълто-черните” фенове! Ботев има нужда от своя 12-ти играч в битката срещу всички! Когато сме заедно - няма какво да ни спре!“, се казва в част от позиция на Ботев Пловдив.

ОЩЕ: Феновете на Локомотив Пловдив искат 3 точки и Ботев аут от Първа лига