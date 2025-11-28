В Русия пожелаха едно от остриетата на ЦСКА - вадят 2,5 млн. евро за него

Руският елитен футболен тим Сочи има интерес към нападателя на ЦСКА Йоанис Питас, съобщават колегите от "Мач Телеграф" позовавайки се на източник от мениджърските среди. Според информациите, от Сочи са готови да платят двойно за Питас спрямо цената, която плати ЦСКА за него на шведския АИК. Питас бе привлечен за 1,2 млн. евро на стадион "Българска армия", а от Сочи са приготвили около 2,5 млн. евро.

29-годишният Йоанис Питас е едно от основните остриета в атаката на ЦСКА, като Христо Янев разчита на него като титуляр. Кипърският стрелец обаче може да се раздели с "червените" през зимата, ако се стигне до сделка с руския Сочи или друг клуб. В момента тимът на Сочи се намира в зоната на изпадащите на руското първенство и спешно търси нападател, който да подсили отбора, за да отлепят от дъното.

В ЦСКА пък ще трябва да обмислят внимателно потенциална продажба на Питас, тъй като в момента тимът е в подем и се опитва да се завърне към битката за първите места. "Червените" се разделиха с куп играчи по-рано през годината и едва ли ще правят резки движения през зимния трансферен прозорец. Със сигурност обаче се очакват нови попълнения на "Армията", които да запълнят липсите в състава на Христо Янев.

